«الدلة» تنتظر البطلة الجديدة لـ «جولف دبي كلاسيك»

دبي- الاتحاد

تختتم اليوم منافسات النسخة الـ12 لبطولة «دبي ليدز كلاسيك» للجولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية لجولف السيدات، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة أفضل لاعبات العالم اللواتي يتنافسن للظفرة بجوائز مالية تبلغ 500 ألف دولار أميركي.

وإلى جانب الجائزة المالية البالغة 75 ألف دولار، فإن البطلة ستنال شرف رفع كأس البطولة الذي تم تصميمه على هيئة «الدلة» العربية في شكل أنيق، حيث إن البطولة ستعرف ظهور انضمام لاعبة جديدة إلى قائمة السجل الذهبي في ظل النتائج التي تشهدها.

ويبدو السباق خماسياً نحو منصة التتويج في ظل نتائج الجولة الثانية التي تصدرت فيها الهولندية آني فان دام الترتيب بمجموع 10 ضربات تحت المعدل، بعدما لحقت بها الاسكتلندية كيلسي ماكدونالد التي بقت بالمركز الثاني على لائحة الترتيب بمجموع 8 ضربات تحت المعدل، ثم تأتي اللاعبات الإنجليزية جورجيا هول والنيوزلندية سيلينا يوان، والتايلاندية سوباماس سانجشان بمجموع 7 ضربات تحت المعدل لكل لاعبة.

وفقدت المغربية مها الحديوي فرصة إكمال البطولة، بعدما سجلت 3 ضربات فوق المعدل في الجولة الثانية، لتبتعد بفارق خطوات بسيطة عن قائمة اللاعبات المتأهلات للجولة النهائية، كما ودعت مبكرا الإنجليزية صوفيا لامب النجمة الصاعدة، بعدما سجلت ضربتين فوق المعدل.