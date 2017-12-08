«الآسيوي» يناقش تحديات «القارة» خلال 6 سنوات

أسامة أحمد (دبي)

24 ساعة وتنطلق النسخة الجديدة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب «دبي 2017» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي يشارك فيها 800 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة والذين يتنافسون في 7 ألعاب، حيث تقام 4 ألعاب منها بنادي دبي لأصحاب الهمم، هي ألعاب القوى وكرة الطاولة ورفعات القوة وكرة الهدف بنادي دبي لأصحاب الهمم، فيما يستضيف نادي الوصل الريشة الطائرة، بينما تقام البوتشيا بنادي شباب الأهلي- دبي، فيما يستضيف مجمع حمدان الرياضي السباحة، حيث بدأت طلائع الوفود في الوصول تباعاً للدولة للمشاركة في هذا الحدث الآسيوي المهم، كما بدأ التصنيف الطبي على أن يتم افتتاح البطولة في السابعة والنصف من مساء غدٍ، بملعب نادي دبي لأصحاب الهمم الجديد.

وترأس ماجد العصيمي، أمس بفندق أفاني دبي، الاجتماع السابع عشر للمجلس الآسيوي على هامش الألعاب، والذي ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تمس قضايا ألعاب أصحاب الهمم على مستوى القارة، وهو الاجتماع الثاني للمجلس الذي يقام في دبي، حيث سبق أن عقد مجلس الاتحاد الآسيوي البارالمبي اجتماعاً في عام 2015.

واطلع المجلس على التحديات التي تواجه «القارة» خلال 6 سنوات من بطولات وغيرها، والذي ناقش ملف الألعاب الآسيوية في نسختها الثالثة والتي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا العام المقبل، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من المسؤولين الرياضيين في إندونيسيا ضم 24 عضواً لإطلاع المجلس على استعدادات استضافة البطولة والتحديات التي تواجهها، حيث سبق للوفد أن عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء اللجنة البارالمبية الآسيوية لإطلاعها على التحضيرات التي تجري حالياً.

وتطرق المجلس إلى الجدول الرئيس لألعاب جاكرتا 2018 والتحديات المالية والأمنية والمواصلات والبنى التحتية لاستضافة أصحاب الهمم وغيرها، وذلك لضمان نجاح الحدث الأهم والأكبر على مستوى رياضات أصحاب الهمم من حيث مشاركة أعداد اللاعبين والوفود، إضافة إلى الألعاب الشتوية وتحدي طوكيو 2020.