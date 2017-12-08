الفريق السعودي يتوج بالرمح والسيف

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، مساء أمس الأول، في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، الفريق السعودي بطلاً لجولات اليوم الأول من فعاليات كأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي أطلقها نادي تراث الإمارات تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة أربع دول، هي السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الإمارات البلد المنظم للبطولة، إذ تقام البطولة ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني الـ46، التي ينظمها برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وقام الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ زايد بن محمد، بتكريم الفائزين في منافسات اليوم الأول التي اختصت بالتقاط الأوتاد بالرمح لكل من الفردي والفرق، وذلك بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، ومحمد مهير المزروعي مدير قرية بوذيب العالمية للقدرة، وعدد من المسؤولين في النادي، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة، وجمهور من محبي هذه الرياضة. وفاز فريق السعودية في منافسات أشواط فرق الرمح (6 + 6 + 4) سم، فيما أتى فريق سلطنة عمان بالمرتبة الثانية، واحتل فريق الإمارات المرتبة الثالثة.

كما فاز فريق السعودية أيضاً في منافسات أمس، اليوم الثاني للبطولة، التي ركزت على تصفيات منافسات السيف، في أشواط فرق السيف (6 + 6 + 4) سم، وأحرز فريق الإمارات المركز الثاني، وجاء فريق سلطنة عمان بالمرتبة الثالثة، حيث بدأت المنافسات بثلاثة أشواط لفردي السيف (6 + 6 + 4) سم، ثم ثلاثة أشواط لفرق السيف (6 + 6 + 4) سم، وقام سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي بتكريم الفائزين.

وكانت البطولة قد تضمنت في يومها الأول مسابقتين من ستة أشواط، الأولى بثلاثة أشواط لفردي الرمح (6 + 6 + 4) سم، والأخرى بثلاثة أشواط لفرق الرمح (6 + 6 + 4) سم، حيث شهدت مسابقات يومي البطولة جميعها منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة، ويتوقع أن تزداد وتيرة المنافسات في جولات اليوم الأخير للبطولة، التي تتنوع لتشمل شوطين معلقين حلقتين (6 + 4) سم، وشوطين هدف معلق ووتد سيف (6 + 4) سم، وشوطين تتابع رمح (6 + 4) سم، وشوطاً واحداً تتابع سيف (6) سم.