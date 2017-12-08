106 عارضين في «كمال الأجسام»

دبي (الاتحاد)

افتتح مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس فعاليات معرض دبي لكمال الأجسام، وذلك في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي والذي يستمر لمدة يومين.

وتجوّل الطاير في أروقة المعرض الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واستمع إلى شرح نيك بيلر مدير المعرض، الذي كشف عن مشاركة 106 عارضين من 30 دولة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والمنافسات الخاصة بكمال الأجسام واللياقة البدنية والتغذية الصحية. كما حضر الطاير جانباً من العروض الافتتاحية للمنافسات التي يتم تنظيمها على هامش المعرض، والتقى مع العديد من العارضين من الشركات العاملة في قطاع اللياقة والغذاء الصحي وكمال الأجسام، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الثانية من هذا المعرض الدولي المهم الذي أصبح من أهم الفعاليات السنوية في هذا المجال.

وأشاد الطاير بما شاهده من حسن تنظيم وبمشاركة أعداد كبيرة من العارضين، مؤكداً الحرص على الاهتمام بجانب الصحة والغذاء السليم الذي لا يؤدي إلى أعراض جانبية، من أجل سلامة وصحة الشباب من عشاق وممارسي هذا النوع من الرياضة.

وتوزعت أجنحة المعرض على مساحة 14 ألف متر مربع على أرض المركز، الموقع الجديد للمعرض، بعد أن حقق نمواً ملحوظاً تجاوز الخمسة أضعاف، قياساً بدورته الافتتاحية التي أقيمت العام الماضي، الأمر الذي يعود إلى تنامي الاهتمام بهذه الرياضات ونموها السريع، حيث يعد المعرض واحداً من أربعة معارض في مجال كمال الأجسام ومنتجات اللياقة البدنية تقام في دبي سنوياً.

وسيشهد المعرض تحديد الفائز بلقب أقوى رجل وامرأة في الإمارات، مع تنافس أكثر من 30 رجلاً وامرأة في سلسلة من تحديات القوة الخارقة مثل رفع أحجار أطلس وقلب الإطارات ورفع السيارة، من أجل تحديد أقوى رجل وامرأة في الدولة. وتشمل أبرز محطات المعرض الأخرى بطولة الفنون القتالية المختلطة، والملاكمة للهواة، ومسابقات الباركور و«كروس فيت»، وفعالية «ريبوك ليه ميلز لايف دبي»، وفعالية اللياقة البدنية الرائدة على مستوى العالم والتي تنظم جلسات حصرية لأكثر من 2500 من المدربين وعشاق اللياقة البدنية، وفعالية البحث عن عارضي اللياقة البدنية الأفضل في الشرق الأوسط.