26 «ذهبية» لأبطال بدون بدلة في «دولية دبي للجو جيتسو»

رضا سليم (دبي)

انطلقت أمس منافسات النسخة الخامسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وشهد اليوم الأول من منافسات من دون بدلة والتي شارك فيها عدد كبير من اللاعبين الشباب ما بين 16 إلى 18 سنة، وتختتم البطولة اليوم بمنافسات البدلة.

وشهدت البطولة في يومها الأول توزيع 65 ميدالية، منها 26 ميدالية ذهبية للأبطال و25 فضية لأصحاب المركز الثاني و14 برونزية للحاصلين على المركز الثالث، وفاز محمد المطروشي لاعب الشارقة بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم نوجي، أبيض، وحصل علي عبدالله لاعب النصر على الميدالية الفضية، وفي مسابقة 66 كجم، فاز الفلسطيني باسل عبدو بالمركز الأول، وحصل الإيراني حسين ماسيودفار على الفضية، ونال الروسي سايد تراموف البرونزية، وفي وزن 73 كجم، فاز الأردني عبدالله بكير بالميدالية الذهبية، ونال الهندي ايوش شاولا الفضية، وحصد محمد محمد لاعب الجزيرة الميدالية البرونزية، وتوج الروسي أبوبكار أبكاروف بالميدالية الذهبية لوزن 81 كجم.

وفي مسابقات نوجي أزرق، وزن 66 كجم، فاز بالمركز الأول النرويجي كيان شامساي، وحصل النيجيري صهيب ماتوك على الميدالية الفضية، وفاز في وزن 81 كجم، البرازيلي ماتيوس أرديسون وحصد الميدالية الذهبية، وحل ثانياً الروسي عمر عبدالله بولاتوف، وفي وزن 60 كجم، فاز خليفة الهاشمي لاعب شباب الأهلي- دبي بالميدالية الذهبية ونال الفضية، والأردني سالم روابيه، وحصل على البرونزية، والبحريني يونس محمدي.

وحضر مراسم افتتاح البطولة والتتويج يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، مسؤول الأندية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، ومن نادي شباب الأهلي- دبي، مطر سرور نائب المدير التنفيذي للنادي، والدكتور ماجد سلطان وعامر علي عضوا لجنة الدمج بمجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات الرياضي.