مدريد (د ب أ)

مع انتهاء منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي أول أمس الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الفرق الـ16 المصنفة في قرعة دور الـ32 المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل.

وجاء على رأس هذا التصنيف فرق ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي وأتلتيك بيلباو الإسباني وسبورتنج براجا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني ولاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي وسالزبورج النمساوي وفياريال الإسباني وزينيت الروسي، باعتبارهم أوائل المجموعات في الدور الماضي.

وينضم إلى هذه المجموعة أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهي: سيسكا موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبالنسبة للفرق الأخرى غير المصنفة، والتي ستشارك في القرعة أيضاً ستكون الفرق صاحبة المركز الثاني في دور المجموعات وهي: أيك أثينا اليوناني واستانا الكازاخي وريد ستار الصربي وستيوا بوخارست الروماني وكوبنهاجن الدنماركي ولودجوريتس البلغاري وليون الفرنسي ومارسيليا ونيس الفرنسيان وإوسترسوند السويدي وبارتيزان الصربي.

وينضم إلى هذه الفئة الفرق الأربعة الأسوأ من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي: سيلتك الأسكتلندي وبروسيا دورتموند الألماني ونابولي الإيطالي وسبارتك موسكو الروسي.

وتقام مراسم هذه القرعة يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، التي يتخذها اليويفا مقراً له.