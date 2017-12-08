مدريد (د ب أ)
مع انتهاء منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي أول أمس الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الفرق الـ16 المصنفة في قرعة دور الـ32 المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل.
وجاء على رأس هذا التصنيف فرق ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي وأتلتيك بيلباو الإسباني وسبورتنج براجا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني ولاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي وسالزبورج النمساوي وفياريال الإسباني وزينيت الروسي، باعتبارهم أوائل المجموعات في الدور الماضي.
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وبالنسبة للفرق الأخرى غير المصنفة، والتي ستشارك في القرعة أيضاً ستكون الفرق صاحبة المركز الثاني في دور المجموعات وهي: أيك أثينا اليوناني واستانا الكازاخي وريد ستار الصربي وستيوا بوخارست الروماني وكوبنهاجن الدنماركي ولودجوريتس البلغاري وليون الفرنسي ومارسيليا ونيس الفرنسيان وإوسترسوند السويدي وبارتيزان الصربي.
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وتقام مراسم هذه القرعة يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، التي يتخذها اليويفا مقراً له.