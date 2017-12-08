يوفنتوس وإنتر.. كلاسيكو «البطولة والتحدي»

ميلانو (أ ف ب)

يخوض يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، اختباراً جدياً ثانياً على التوالي في سعيه إلى تمديد هيمنته على الدوري الإيطالي، عندما يستضيف إنتر ميلان اليوم في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، في حين يسعى نابولي إلى استعادة التوازن والصدارة عندما يستضيف فيورنتينا غداً.

وبعد إلحاقه الخسارة الأولى بنابولي محلياً هذا الموسم السبت الماضي، عندما هزمه بملعبه «سان باولو» بهدف وحيد لمهاجمه الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين، يطمح يوفنتوس إلى فعل الأمر ذاته على ملعبه «يوفنتوس أرينا» في تورينو مع إنتر ميلان الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن في الكالتشيو.

ويمني يوفنتوس النفس بإنهاء أسبوعه بأفضل نتيجة ممكنة وتحقيق العلامة الكاملة في 3 مباريات بعدما حجز الثلاثاء بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا من أرض مضيفه أولمبياكوس اليوناني بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

ويأمل رجال المدرب ماسيميلينو أليجري في استعادة الهدية التي قدموها لإنتر ميلان السبت الماضي، عندما منحوه الصدارة على طبق من ذهب بفوزهم على الفريق الجنوبي، وهم يدركون جيداً أن فوزهم اليوم على غريمهم التقليدي الإنتر سيمنحهم الريادة ولو مؤقتاً لمدة 24 ساعة، على أمل تعثر نابولي غداً لإحكام قبضتهم عليها.