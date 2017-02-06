«أوراكل» تختار أبوظبي لاحتضان مركز بياناتها لمنطقة الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي وراشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وفداً من Oracle يضم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين برئاسة ريتشارد سميث، نائب رئيس أول في إدارة التكنولوجيا، لمنطقة شرق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا والمجموعات الجنوبية.

وخلال هذا اللقاء، أكد وفد Oracle التزامهم باختيار أبوظبي كوجهة لاحتضان مركز بياناتها لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق إعداد وتجهيز مركز البيانات المزمع افتتاحه منتصف العام 2017 وفقاً لأعلى المعايير الحديثة والمتطورة.

ورحّب المنصوري بوفد Oracle وأكد التزام حكومة أبوظبي بنهج عمل يعمل على تحقيق التطلعات المستقبلية للتطور والازدهار التكنولوجي، وذلك من خلال تحفيز المبادرات والمشاريع التكنولوجية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وتعزز الاقتصاد في العاصمة من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعد المحرك الرئيس في صياغة ملامح مستقبل الإمارة.

وقال راشد لاحج المنصوري: «بعد إعلان Oracle بأنها قد اختارت أبوظبي وجهة لاحتضان مركز بيانات السحابة الخاص بها، أصبحت الحاجة إلى مختصي تكنولوجيا المعلومات البارعين والمؤهلين اليوم أكثر أهمية.