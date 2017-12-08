سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

افتتحت أمس مباريات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مباريات قوية في سباق المنافسة القوية بعد فترة التوقف الماضية، حيث صعد فريق بني ياس إلى القمة «مؤقتاً» إثر فوزه العريض أمس على مضيفه العربي 5-1 وذلك بعد مواجهة مثيرة شهدت أفضلية كبيرة للسماوي على شوطي المباراة بفضل التألق اللافت للاعبيه.

أحرز أهداف بني ياس المهاجم الفرنسي هاري نوفيلو في الدقيقتين 39 و53 وحبوش صالح في الدقيقة 57 ويوسف جابر العائد إلى المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية إثر الإصابة التي غيبته طويلاً، في الدقيقة 49، وإيباجوا في الدقيقة 84، في حين أحرز هدف العربي الإيفواري سدريك في الدقيقة 59.

رفع «السماوي» رصيده إلى 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريقي الفجيرة وكلباء قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم في الجولة ذاتها، بينما يقبع فريق العربي في المركز الأخير على لائحة الترتيب من دون رصيد.

وخطف فريق دبا الحصن أول فوز له في دوري الدرجة الأولى بقيادة مدربه المواطن بدر طبيب بعد 35 يوماً من أول مباراة خاضها في الجولة الأولى من المنافسة أمام بني ياس وخسرها بهدف نظيف، وذلك مساء أمس أمام مضيفه الذيد بلمسة اللاعب التونسي شادي الهمامي قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، في حين يتجمد رصيد الذيد عند 3 نقاط فقط.

وبدوره تابع فريق خورفكان نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد بدر صالح إثر فوزه أمس، على ضيفه مسافي بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم التونسي محمد علي بناحمودة في الدقيقة 71، وذلك بعد مواجهة مثيرة للغاية شهدت ندية كبيرة من الفريقين، كما أن الحكم عيسى الهاجري اضطر إلى إشهار 7 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين، بينما كان «نصيب الأسد» لستة لاعبين في خورفكان، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لمسافي صاحب الأداء المتطور في البطولة.