دبا الفجيرة والشارقة.. التعادل الرابع!

فيصل النقبي (الفجيرة)

نقطة لكل فريق كانت حصيلة المواجهة التي جرت مساء أمس على استاد الفجيرة بين دبا الفجيرة والشارقة، في ختام لقاءات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، سجل البرازيلي ويلتون هدف السبق للشارقة في الدقيقة 59، وعادل لدبا الفجيرة المغربي ادريس فتوحي في الدقيقة 63.

وبهذا التعادل الجديد بين الفريقين فقد ارتفعت الحصيلة إلى 4 تعادلات في اللقاءات الخمسة التي جرت بينهما في الدوري، كما أن هذا التعادل هو الثالث على التوالي على استاد الفجيرة في 3 مواسم، حيث تعادل الفريقان من دون أهداف في الجولة الأخيرة من موسم 2014/2015، كما تعادلا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ليأتي التعادل الثالث هذه المرة بهدف لكل فريق، ولم يستطع كل من الفريقين تحقيق الفوز على الآخر منذ آخر انتصار لدبا الفجيرة على الشارقة 4-1 في موسم 2014/2015، في ختام الدور الأول للدوري على استاد الشارقة.

ويعتبر التعادل الرابع بين الفريقين تعادلا خاسرا بكل المقاييس، فلم يتمكن دبا الفجيرة من الفوز باللقاء ليكتفي بنقطة رفعت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، ليواصل صيامه عن الفوز للمباراة الثامنة على التوالي، كما أنه التعادل رقم 5 للفريق هذا الموسم حيث تعادل مع العين وشباب الأهلي وحتا والظفرة وأخيرا الشارقة، ولم يحقق الفريق الضيف ما أتى من أجله، وهي العودة بالنقاط الثلاث حيث اكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل رقم 4 للفريق هذا الموسم بعد أن حقق التعادل في لقاءات النصر وشباب الأهلي والعين، ليضع هذا التعادل الفريقين في مأزق حقيقي قبل بداية الدور الثاني للمسابقة.

ولم يقدم الفريقان أداء مغايرا لما قدماه في الجولة الماضية، ولم يرتق الأداء للمستوى المطلوب وندرت الفرص الحقيقية أمام المرمى حيث تأثر اللاعبون بالضغط النفسي والعصبي بسبب وضعية الفريقين في جدول الترتيب رغم محاولات الأجهزة الفنية التدخل بعدة تغييرات لرفع المستوى.