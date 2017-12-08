لاتفيا تعلن مشاركتها في «إكسبو دبي 2020»

ريغا (وام)

التقت حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، أمس، معالي أرفيس أشيراديس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا. وأبلغ معالي الوزير خلال اللقاء الذي عقد بمبنى وزارة الاقتصاد اللاتفية الجانب الإماراتي بالقرار الرسمي لجمهورية لاتفيا حول موافقتها على المشاركة في إكسبو دبي 2020، مؤكداً أنه سيتم إرسال مذكرة رسمية بذلك إلى الجانب الإماراتي من قبل الحكومة اللاتفية.

وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة ممتازة لبريطانيا لترسيخ التعاون مع دول المنطقة ودول آسيا، وعقد المزيد من الشراكات والولوج إلى أسواق جديدة.

وتستضيف دبي، خلال الفترة من 20 من أكتوبر 2020 إلى 10 من أبريل 2021، الدورة المقبلة من معرض «إكسبو» الدولي الذي سيجتمع تحت مظلته أكثر من 180 دولة مشاركة، وسيستقطب 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم على مدى ستة أشهر.