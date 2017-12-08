«الأوروبي» واليابان يتوصلان إلى اتفاقية للتجارة الحرة



تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 بروكسل (د ب أ) توصل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاقية واسعة النطاق للتجارة الحرة، ستمثل تحدياً للسياسات التجارية الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وستصبح الاتفاقية التي تم التوصل إليها أمس، أكبر اتفاق ثنائي للتجارة الحرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتؤدي إلى قيام سوق مشتركة تضم 638 مليون شخص وتمثل نحو 28% من إجمالي الاقتصاد العالمي. وقال جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، إن الاتفاق «يرسل إشارة واضحة للعالم» بأن الجانبين «يحاربان إغراء الحمائية»، والاتحاد الأوروبي واليابان ملتزمان باستمرار عمل الاقتصاد العالمي على أساس الأسواق الحرة والمفتوحة والعادلة والقواعد الواضحة والشفافة».