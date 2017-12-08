«المركزي السوري» يسمح بتسلم الحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية

دمشق (د ب أ)

سمح مصرف سورية المركزي، الخميس، بتحويل أي مبلغ من خارج سورية من دون تحديد لقيمته، وتسلمه بالعملة الأجنبية.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): «إن اتخاذ المصرف لهذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع (العملة) الأجنبي، ونظراً لحرص مصرف سورية المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات المقبلة». وشهد سعر صرف الليرة السورية ارتفاعاً أمام الدولار منذ بداية نوفمبر، حيث كان الدولار يعادل 500 ليرة، وفي نهاية الشهر وصل سعر صرف الدولار إلى 400 ليرة سورية.

وأضاف درغام أن بموجب القرار رقم 1602 الذي أصدره المصرف الأربعاء، «يكون بذلك قد أزيلت ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج، حيث صدرت منذ عام 2012 قرارات تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج على تصريفها مقابل ليرات سورية».