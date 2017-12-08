روسيا تطلق مشروع غاز عملاقاً في القطب الشمالي

سابيتا (أ ف ب)
دشنت روسيا أمس، مشروعها العملاق للغاز يامال في الجزء الواقع في القطب الشمالي من سيبيريا، الذي شيد في ظروف مناخية وجيولوجية قاسية، بمشاركة المجموعة الفرنسية «توتال» والصين.
وقررت المجموعة الروسية الخاصة «نوفاتيك» التي تترأس كونسورسيوم دوليا يقود المشروع، إرسال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مرفأ سابيتا الجمعة، بعدما أعلنت هذا الأسبوع بدء إنتاج الغاز على الخط الأول للإنتاج الذي تقدر استطاعته بـ5,5 مليون طن سنوياً.
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ويشكل إطلاق المشروع الذي تملكه «نوفاتيك» (50,1%) والفرنسية «توتال» (20%) والصينيتان -- شركة النفط الوطنية (20% وصندوق طريق الحرير (20%)، نجاحاً كبيراً بعدما شهد تحديات تقنية ومالية.
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وقال صموئيل لوساك الخبير في قطاع المحروقات الروسي في مكتب «وود ماكنزي» إنه «على الرغم من الظروف الصعبة للاستثمار، تم تسليم «يامال للغاز المسال في الوقت المحدد مع احترام الميزانية».