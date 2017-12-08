الاسترليني يرتفع واليورو يهبط توقعاً لاتفاق «بركسيت»

طوكيو (رويترز)

ارتفع الجنيه الاسترليني في حين تراجع اليورو أمس، بينما ينتظر المتعاملون لمعرفة ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستبرم أخيراً اتفاقاً صعب المنال مع مسؤولي أيرلندا والاتحاد الأوروبي بشأن طريقة إدارة الحدود البرية الأيرلندية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الأميركي مقابل سلة عملات ليتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية مع تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية التصديق على مشروع قانون للإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة، بعد إقرار مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة الأميركية لفترة مؤقتة. ونزل اليورو 0.1 % إلى 1.1761 دولار مقترباً من أدنى مستوياته منذ 22 نوفمبر. تتجه العملة لفقد 1.1% على مدى الأسبوع، لكنها ما زالت مرتفعة 12% منذ بداية 2017. وارتفع الاسترليني 0.3 % إلى 1.3512 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى لمعاملات الليلة الماضية البالغ 1.3320 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة منافسة، ارتفاعاً طفيفاً إلى 93.830، لتصل مكاسب الأسبوع إلى واحد بالمئة. لكنه يظل منخفضاً 8.2% منذ بداية العام، متأثراً بعدم التيقن حيال السياسة الأميركية.