الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

نيويورك (رويترز)

هبط الذهب أكثر من واحد في المئة أمس الأول، مسجلاً أدنى مستوياته في أربعة أشهر، مع ارتفاع الأسهم الأميركية والدولار بفعل التفاؤل بإقرار إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 1.38% إلى 1246.31 دولار للأوقية «الأونصة» في أواخر التعاملات في السوق الأميركي جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير 13 دولاراً أو واحداً في المئة لتبلغ عند التسوية 1253.10 دولار للأوقية.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين أمس، مع التفاؤل بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في إقرار الإصلاح الضريبي بحلول الموعد المستهدف في 22 ديسمبر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.73 % إلى 15.69 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو.

وانخفض البلاتين 1.02 إلى 892.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الحادي عشر من يوليو عند 889.50 دولار. وبلغت خسائر المعدن حوالي 5 بالمئة هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.

وصعد البلاديوم 1.84 في المئة إلى 1011.80 دولار للأوقية.