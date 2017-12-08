«بيترلايف» تطلق استراتيجية جديدة لأجهزة المطبخ

كشفت شركة بيترلايف، التابعة لمجموعة عيسى صالح القرق، عن استراتيجيتها الجديدة، والتي ترتكز على تقديم خيارات متعددة وحلول متنوعة لأجهزة المطبخ، بما ينسجم مع متطلبات العملاء وتلبي رغباتهم.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتقديم أفضل الحلول للعملاء، والحفاظ على إطلالة المطبخ لتكون جذابة وعصرية.

وتُعرف بيترلايف بأنها وجهة رائدة للأجهزة المنزلية، وتوسعت العلامة مؤخراً لتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات، والتي وصلت لـ40 علامة بمنتجات متنوعة، وتضم القائمة كلاً من سيمنس، جاجانو، SMEG، زانوسي، وولف باور وتيريم وغيرها من أهم الماركات العالمية.

وعلى صعيد آخر، فإن فروع بيترلايف بالدولة ستتم إعادة تصميمها لتقدم للمستهلكين أفضل تجربة لدى شراء الأجهزة المنزلية.

وقال زياد حديب المدير العام لشركة بيترلايف للأجهزة المنزلية «تهدف استراتيجيتنا الجديدة لتقديم مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية للعملاء بالدولة، حيث نعمل على توفير مجموعة من الأجهزة المبتكرة والمهمة، والتي ستجعل الطهو عملية سهلة وبسيطة، ومن هذا المنطلق، فإننا حرصنا على إطلاق استراتيجية جديدة للعملاء بالدولة حتى تلبي احتياجاتهم».

وتوجد متاجر بيترلايف في دبي بكل من مول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، وديرة شارع الاتحاد، وفي أبوظبي بكل من الراحة مول ودلما مول.