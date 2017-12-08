«دوسِت» تطلق برامج احتفالية

كشفت مجموعة دوسِت إنترناشيونال عن عروضها الاستثنائية المتوافرة في كل من منتجع دوسِت تاني أبوظبي، دوسِت تاني دبي، دوسِت تاني لاغونا فوكيت، ودوسِت تاني جزر المالديف.

وتقدم المجموعة تخفيض الحجز المبكر بمناسبة العام الجديد بنسبة 35% على أفضل الأسعار المتوافرة في فنادق ومنتجعات دوسِت المشاركة، شرط الحجز مباشرة على الموقع الإلكتروني www.dusit.com.

ويرحّب منتجع دوسِت تاني أبوظبي بكل ضيوفه في 9 ديسمبر لافتتاح الموسم الاحتفالي في ردهة الفندق. ويمكن الاستفادة من أسعار بعض العروض المميّزة حتى 31 ديسمبر 2017.

ويقدم منتجع دوسِت تاني أبوظبي قائمة من الأطباق الاستثنائية المتوافرة في برانش يوم 25 ديسمبر تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية.

ويمكن حجز أي عرض متوافر في منتجع دوسِت تاني دبي بمناسبة موسم الأعياد قبل 30 نوفمبر 2017 والاستفادة من تخفيض بنسبة 15%.