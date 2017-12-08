تجارة التجزئة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن حملتها التوعوية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، توضح الهيئة الاتحادية للضرائب، من خلال الشكل التوضيحي التالي، الأمور المتعلقة بتجارة التجزئة في الدولة، والتبعات التي تلتزم بها الشركات الخاضعة للضريبة، وكيفية التسجيل وكل الإجراءات المتعلقة بالضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.