كاهن يقتل شقيقته وزوجته ثم ينتحر

نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، عن محققين قولهم إن كاهنة أحد أضرحة طائفة «الشنتو» في العاصمة طوكيو، قتلت عندما تعرضت لهجوم من قبل شقيقها بسيف الساموراي.

وسبق حادث القتل نزاع أسري استمر لأعوام بشأن قيادة ضريح «توميوكا هاشيمانجو» بالعاصمة اليابانية، الذي يعود لعام 1627.



وتردد أن الرجل قتل شقيقته الكبرى، كاهنة الضريح الليلة الماضية.



وعثرت الشرطة لاحقاً على جثته وجثة زوجته، بالإضافة إلى اثنين من السيوف وعدة سكاكين. وبعد قتل شقيقته، يعتقد أنه قتل شريكته ثم انتحر.

وضريح «توميوكا هاشيمانجو» معروف بمهرجانه الشعبي السنوي وينظر إليه على أنه موطن مصارعة «السومو» الحديثة للمحترفين.



و«الشنتو» طائفة دينية تقليدية يابانية، تقوم على عبادة آلهة محلية وممارسات شعائر وطقوس خاصة.