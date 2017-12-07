بورصة الدوحة تتراجع 0.31%

الدوحة (وكالات)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 7773.59 نقطة، ويفقد 24.51 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 425.6 مليار ريال متراجعة 0.6% مقارنة بمستوياتها الجلسة السابقة عند 428.3 مليار ريال. وتراجعت السيولة هامشيًا إلى 180.01 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت الكميات إلى 9.01 مليون سهم، مقارنة بـ 9.26 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بـ4.46%، بضغط من هبوط سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 7.81% للأول و1.55% للثاني. وهبط مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، بفعل تراجع 3 أسهم تقدمها أعمال بـ 3.21%. وفي المقابل، ارتفع 3 قطاعات أبرزها البضائع بـ 0.43%، بدعم نمو سهم ودام 4.59%، وصعود وقود 1.16%. وتصدر سهم البنك الأهلي التراجعات بـ 9.66%، بينما جاء سهم الإسلامية للتأمين على رأس القائمة الخضراء بـ 10%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 0.68 % كميات الأسهم الأنشط تداولًا، بـ 1.60 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني قيمة التداول بـ 19.97 مليون ريال صاعدًا 0.51%.

.. وبيع أذون خزانة لمواجهة أزمة السيولة

الدوحة (مواقع إخبارية)

كشف المصرف المركزي القطري، في بيان أمس أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال أي حوالى 315 مليون دولار، في عطاء شهري، وذلك في محاولة منه لحل أزمة السيولة. وباع البنك أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.30 %، وأذونا لأجل 6 أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد 2.49 %، وأذونا لأجل 9 أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 2.62 %. وفى أوائل نوفمبر الماضي، باع البنك 1.4 مليار ريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل 3 أشهر بعائد 2.26 % وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل 6 أشهر بعائد 2.45 % إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر بعائد 2.52 %. وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهي تعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتسعى السلطات المالية لإقناع المستثمرين الأجانب بسهولة حصولهم على الريال بعد شح السيولة في البنوك.