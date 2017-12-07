بوتين يزور مصر الاثنين



تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 موسكو، القاهرة (رويترز) أعلن الكرملين والرئاسة المصرية أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مصر الاثنين المقبل، لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية. وذكر بيان الكرملين أن بوتين سيجري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسيناقش العلاقات الثنائية والتجارة وقضايا الشرق الأوسط. وقال بيان الرئاسة المصرية إن الزيارة تشهد عقد جلسة مباحثات بين السيسي وبوتين لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.