واشنطن (رويترز)

أبلغ مسؤولون بالأمن القومي الأميركي أعضاء بمجلس الشيوخ أن انهيار قيادة «داعش» لم يقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على أن يكون مصدر إلهام لهجمات على أهداف غربية من خلال الإنترنت.

وقالت لورا شياو المديرة بالإنابة لمعلومات المخابرات بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إن التنظيم قام ببناء عملياته الخارجية على مدى العامين الماضيين وأعلن مسؤوليته أو تم ربطه بما لا يقل عن 20 هجوما على مصالح غربية منذ يناير.

وأوضحت شياو أمام لجنة بمجلس الشيوخ «للأسف، لا نتوقع أن تترجم خسارة التنظيم للأراضي إلى تراجع مماثل في قدرته على أن يكون ملهما لهجمات».

وأضافت «قدرة التنظيم على الوصول إلى متعاطفين معه في أرجاء العالم من خلال إمكانات قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يسبق لها مثيل وتتيح له الاتصال بأعداد كبيرة من المتطرفين المحليين الذين ينتهجون العنف».

لكن مارك ميتشل القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة قال إنه برغم ذلك «فإن القضاء على التنظيم ماديا لا يمثل نهاية التنظيم أو جماعات إرهابية عالمية أخرى»، وأضاف أنه مع فقدان التنظيم للأراضي سيزيد اعتماده على وسائل الاتصال الافتراضي ويواصل إلهام هجمات. وسأل أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولي الأمن عن الجهود الأميركية لمكافحة تجنيد المتطرفين المحتملين عبر الإنترنت، وقال الرئيس الجمهوري للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ رون جونسون «هذه هي الخلافة الجديدة- في الفضاء الإلكتروني».