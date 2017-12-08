«جنيف 8».. ضغوط تحـاصـر المعارضة لتجميد مطلب تنحي الأسد

جنيف (أ ف ب)

يزدحم مقر إقامة المعارضة السورية في جنيف بحركة مبعوثين ودبلوماسيين غربيين يضغطون على المعارضة للقبول بـ«تجميد» مطلبها بتنحي الرئيس بشار الأسد، بهدف إعطاء دفع للمفاوضات مع الوفد الحكومي حول التسوية.

وإذا كانت المعارضة لا تزال منقسمة إزاء قبول أو رفض هذا الطلب، لكن الواضح أن هامش المناورة لديها بات ضيقاً بعد التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا، التي عززت إلى حد بعيد، موقع دمشق.

ويقول عضو في وفد المعارضة المفاوض رافضاً الكشف عن اسمه: «يكرر معظم الدبلوماسيين، الذين زارونا الدعوة ذاتها (عليكم التحلي بالواقعية إذا كنتم تريدون تسوية النزاع)». ويضيف «يريدون منا تجميد مطلب تنحي الأسد، وليس التخلي عنه تماماً».

وكانت المعارضة تعرضت لضغوط مكثفة للمجيء إلى جنيف بوفد موحد، الأمر الذي نجحت بتحقيقه بعد اجتماع عقدته في الرياض قبل أسبوعين.