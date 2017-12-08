45 ألف متظاهر في بروكسل دعماً لاستقلال كتالونيا

بروكسل (أ ف ب)

تظاهر نحو 45 ألف شخص حسب الشرطة في الحي الذي يضم مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، دعماً لاستقلال كتالونيا بدعوة من منظمتين انفصاليتين.

وكان منظمو التظاهرة توقعوا أمس الأول مشاركة أكثر من 20 ألف شخص، تحت شعار «استيقظي يا أوروبا». وأعلن «التعداد الرسمي» للشرطة، بعد نحو ساعة على بدء التظاهرة من حديقة قريبة من المؤسسات الأوروبية.ورفع الحشد الذي يفترض أن تستمر مسيرته لساعات أعلام كتالونيا.

ومن المقرر أن يتحدث خلالها مسؤولون انفصاليون كتالونيون، وخصوصاً الرئيس المقال للمنطقة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا.

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات كتب عليها «استيقظي أوروبا»، شعار التجمع بينما ردد عدد منهم هتاف «استقلال»، وهاجمت لافتات أو هتافات أخرى موقف قادة الاتحاد الأوروبي.وكتب تحت صورة لرئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر «الديمقراطية، ندافع عنها عندما يطيب لنا ذلك».

ويأخذ الكتالونيون على يونكر دعم مدريد التي وضعت المنطقة تحت وصايتها، وأقالت سلطتها التنفيذية التي نظمت استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر.

وكان المتظاهرون وصلوا في الأيام الأخيرة إلى بروكسل بالطائرات والحافلات، وسيارات التخييم والسيارات العادية.وتنظم هذه التظاهرة في خضم الحملة لانتخابات في منطقة كتالونيا في 21 ديسمبر الجاري.

وأعلن بوتشيمون الذي يواجه ملاحقات قضائية في إسبانيا أمس الأول، عزمه على البقاء في بلجيكا «في الوقت الراهن»، بعدما سحب قاض إسباني مذكرة توقيف أوروبية بحقه أصدرتها مدريد.