خصخصة الكهرباء وتردي الخدمات تشعل الاحتجاجات بالعراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

شهدت محافظات العراق الجنوبية أمس، موجة اعتراضات شعبية على قرار خصخصة الكهرباء معتبرة أن المشروع يمثل أثقالا على كاهل العراقيين، كما تظاهر العشرات من أهالي السليمانية وأغلقوا أحد الطرق الرئيسة بالمدينة، احتجاجاً على تردي الخدمات لاسيما الماء والكهرباء، مطالبين بتوفيرها.

وارتفعت وتيرة الغضب الجماهيري الرافض لقرار خصخصة الكهرباء في محافظات ذي قار، وميسان والبصرة والفرات الأوسط، مطالبة الحكومة المحلية بعدم توفير الحماية لشركة «همالايا» المسؤولة عن مشروع خصخصة الكهرباء

وقال حيدر كاظم الناشط المدني «هناك مطالب بإجراء عصيان مدني ضد مجالس المحافظات والحكومات المحلية بعد أن أخلت بوعودها في طرد الشركة».

من جهته، قال طعمة الأسدي، نائب رئيس مجلس ذي قار إن «مجلس المحافظة رفض مشروع خصخصة قطاع الكهرباء بكتب رسمية منذ شهر أبريل الماضي، وأبلغت الحكومة في بغداد رفضنا القاطع لهذا المشروع».