دي ميستورا يحذر من «إفشال» مفاوضات «جنيف-8»

عواصم (وكالات)

حذر وسيط الأمم المتحدة في محادثات السلام السورية في جنيف ستيفان دي ميستورا أمس، من تداعيات «افشال» المفاوضات على كافة المبادرات لتسوية النزاع، وذلك بعدما أكد تبلغ الأمم المتحدة من الحكومة السورية بأن وفدها سيعود إلى جنيف الأحد المقبل للمشاركة في جولة محادثات السلام السورية (جنيف-8)، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي «أنجز» المهمة في سوريا، وأن «هذا البلد تحرر بالكامل من تنظيم داعش»، فيما أقرت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاجون» بأن عدد جنودها الذين نشروا في سوريا نحو 5200 جندي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا «سنجري تقييما لتصرفات الجانبين كليهما، الحكومة والمعارضة، في جنيف وبعده سنقرر هل هي، بناءة من عدمه أم أنها إفساد لجنيف»، وأضاف أنه إذا تم التوصل لأن أي طرف يسعى لإفساد العملية فإن هذا يمكن أن يكون له «أثر سيئ جدا على أي محاولة سياسية أخرى تجري في أي مكان آخر».

وقال إن جولة محادثات جنيف هي عملية السلام الوحيدة التي يدعمها مجلس الأمن الدولي رغم أنه يجري التخطيط لمبادرات أخرى كثيرة، وحض دي ميستورا أمس، الوفدين على «الانخراط بجدية في نقاش النقاط الاثنتي عشرة»، بالإضافة إلى مواصلة بحث «العملية الدستورية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة». وأعلن أن الحكومة السورية أبلغته بأن وفدها سيعود إلى جنيف الأحد المقبل، للمشاركة في محادثات السلام.

وكانت الخارجية السورية أكدت أمس، أن الوفد الحكومي سيصل إلى جنيف الأحد المقبل للمشاركة في الجولة الثامنة من الحوار السوري.