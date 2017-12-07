نقل السفارة شبيه الاعتراف بإسرائيل



تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 واشنطن (د ب أ) اعتبر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر أن اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وإصداره أمرا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس يشبه الاعتراف الأولي بإسرائيل. وأعرب عن امتنانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب «شكرا لك أيها الرئيس ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لتحتل مكانا مرموقا إلى جانب الرئيس هاري ترومان، الذي اعترف بدولة إسرائيل قبل 70 عاما».وكانت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة قد أعلنت قيام دولة إسرائيل في 14 مايو عام 1948 وسط تصاعد التوترات في المنطقة عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 1947 على قرار التقسيم.