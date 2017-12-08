إعلام العالم يدين ترامب ويحذر من اشتعال المنطقة

دينا مصطفى (أبوظبي)

هاجمت وسائل الإعلام العالمية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى هناك وأكدت أنه ضرب بعرض الحائط تحذيرات الحلفاء والأصدقاء والغرباء حول العالم على حد سواء بمغبة هذا الإعلان وتداعياته على المنطقة المؤججة بالتوترات.

وأدانت القنوات الأجنبية القرار ووصفته بالخطير وأقرت بأنه يطوي صفحة عقود من السياسة الأميركية الرصينة، وحذرت من موجة جديدة من أعمال العنف في الشرق الأوسط في الوقت الذي اندلعت فيه منذ الأمس مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.كما انتقدت القنوات العالمية بدورها الخطوة مشيرةً أن القرار يعكس نهجا أميركياً جديدا إزاء النزاع العربي الاسرائيلي وأنه بمثابة إعلان بانسحاب الولايات المتحدة من رعاية عملية السلام.

الصحف الأميركية تدين

كان الداخل الأميركي الأكثر انتقاداً لقرار ترامب فاعتبرت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن إعلان ترامب ينهي عقوداً طويلة من السياسة الأميركية التي قاومت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ عام 1995.