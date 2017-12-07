جامعات الأردن تنتفض ومسيرات في تونس ولبنان ومصر

عواصم (وكالات)

أغلقت قوات الأمن الأردنية، أمس، الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الأميركية في العاصمة عمان، بعد دعوات للتظاهرة أمام السفارة على إثر إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام أردنية محلية أن المتظاهرين يتوافدون على محيط منطقة السفارة للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وردد المتظاهرون هتافات «أميركا هي هي.. أميركا رأس الحية»، و«يا أقصانا يا مجروح.. دمك هدر ما بيروح»، وطالبوا بإغلاق السفارة الأميركية في بلدهم.

وندد مئات المتظاهرين أمام مبنى السفارة الأميركية بالقرار الأميركي، واحرقوا صوره وعلم الولايات المتحدة هاتفين «الموت لإسرائيل». وتجمع نحو ألف شخص قرب مبنى السفارة في منطقة عبدون غرب عمان وسط إجراءات أمنية مشددة منددين بقرار ترامب.