غضب فلسطيني وإضراب شامل بالأراضي المحتلة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

عمّ الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية المحتلة امس، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية احتجاجاً على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات بمئات الجنود في الضفة الغربية المحتلة وسط حالة من عدم اليقين إزاء التبعات، فيما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في مناطق مختلفة. ويتوقع خروج مزيد من التظاهرات بعد صلاة الجمعة اليوم ، فيما دعت حماس إلى «يوم غضب».

وخرجت تظاهرات في كافة المدن الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، ومنها في رام الله والخليل ونابلس وجنين وبيت لحم والقدس الشرقية المحتلة وكذلك في قطاع غزة.

وفرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مئات المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع عند حاجز على مدخل رام الله، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا بجروح بالرصاص الحي أو الطلقات المطاطية في الضفة الغربية.

وجرح خمس فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة عندما تظاهر العشرات قرب حاجز بين القطاع وإسرائيل، بحسب سلطات غزة.