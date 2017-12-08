بروكسل: لن يتم نقل سفارات الدول الأوروبية للقدس

عواصم العالم (وكالات)

تواصلت ردود الفعل المنددة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الأسرة الدولية امس، فيما تكثفت الدعوات إلى ضبط النفس وعدم التصعيد والتحذير من التداعيات الخطيرة في المنطقة.

ففي بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني امس إن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

وأضافت موجيريني في مؤتمر صحفي «للاتحاد الأوروبي موقف واضح وموحد. نعتقد أن الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين مبني على دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما».

وحذرت من أن القرار الأميركي يمكن أن يعيد المنطقة إلى «أوقات أكثر ظلمة». وقالت موجيريني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن «إعلان الرئيس ترامب حول القدس يثير قلقا شديدا. انه يأتي في إطار هش جدا ويمكن أن يعيدنا إلى أوقات أكثر ظلمة من التي نعيشها الآن» داعية كل الأطراف إلى «التحلي بالحكمة وعدم التصعيد». وأضافت أن «موقف الاتحاد الأوروبي واضح وموحد»، مؤكدة أن «الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين يرتكز على أساس دولتين مع القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين». وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي من أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو تصعيد للتوتر» على الأرض.