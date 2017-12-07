موسكو: القدس الغربية لإسرائيل والشرقية لفلسطين

موسكو (وكالات)

اعتبرت روسيا أمس أن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والشرقية عاصمة لفلسطين، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن اعتبار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة إسرائيل أدى لتعقيد الوضع في الشرق الأوسط وسبب انقساماً في المجتمع الدولي.

كما عبرت روسيا عن قلقها الشديد إثر قرار ترامب حول القدس، ودعت الأطراف المعنية بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى ضبط النفس والحوار، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو قلقة جداً من القرار الذي أعلن في واشنطن، معبرة عن مخاوفها من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها.

وأضافت الوزارة أن «تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتم على أساس القانون الدولي مع الأخذ بالاعتبار قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على تسوية كل جوانب الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بما يشمل مسألة القدس الحساسة خلال مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وتابعت «ندعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال لا يمكن السيطرة عليها والتي تنطوي على عواقب»، داعية أيضاً إلى بحث مسألة «تأمين وصول كل المؤمنين إلى المواقع المقدسة في القدس»، ونقلت وكالة الإعلام الروسية امس عن نائب لوزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ستنتقد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.