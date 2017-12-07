عباس وعاهل الأردن يحذران من عواقب وخيمة لقرار ترامب



تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 عمان (أ ف ب) حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مباحثات أجرياها في عمان من أن أي إجراءات تمس بوضع القدس القانوني والتاريخي تعتبر «باطلة». وأكد الزعيمان أن «أي إجراءات تستهدف المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس تعتبر باطلة، وستفضي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة والعالم أجمع». ودعا الملك إلى «تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وحض على «البناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي، لتفادي أي خطوات أحادية قد تقوم بها دول أخرى». وأكد الملك عبدالله وعباس أن «القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية سيكون له عواقب وخيمة، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين.