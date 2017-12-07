قرقاش يحذر من استغلال محنة القدس لتصفية الحسابات



تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) حذر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات، مؤكداً ضرورة الموقف الموحد والعمل الجاد لمواجهة هذه المحنة. وقال في تغريدات على حسابه «تويتر»، «يواجه العالم العربي والإسلامي تحدياً جسيماً في محنة القدس الشريف، فهل سيتم تسييس الأزمة لاستغلالها لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم وتصفية حسابات صغيرة؟ أم نسمو ونجتمع قولاً وفعلاً أمام هذا الامتحان؟». وأضاف «الموقف الموّحد والعمل الجاد والتوقف عن استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب في هذه المرحلة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا تعميق الجروح».