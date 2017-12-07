زاكيروني يختار 26 لاعباً لمعسكر «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قائمة المعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 11 إلى 23 ديسمبر الجاري في ثاني محطات «الأبيض» استعداداً لنهائيات كأس آسيا، التي ستحتضنها الإمارات مطلع عام 2019. وسيخوض الأبيض خلال معسكر دبي مباراتين وديتين الأولى يوم 17 ديسمبر مع أحد المنتخبات التي ستحدد خلال الساعات المقبلة على استاد زعبيل بنادي الوصل، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب الجزائر باستاد راشد بدبي يوم 23 من الشهر ذاته.

وضمت ‬القائمة ‬26 ‬لاعباً، خالد عيسى، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة، محمد أحمد، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم (العين)، علي خصيف، فارس جمعة، أحمد العطاس، علي مبخوت، خلفان مبارك (الجزيرة) محمد حسن الشامسي، محمد برغش المنهالي (الوحدة) خليفة مبارك غانم، محمود خميس، سالم صالح، جاسم يعقوب (النصر) علي سالمين، سالم العزيزي (الوصل)، خميس إسماعيل، عبدالعزيز صنقور (شباب الأهلي دبي)، عبدالرحمن يوسف (الظفرة)، أحمد مال الله فيروز (الإمارات).