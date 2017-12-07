أنباء عن نقل خليجي 23 للكويت

دبي(الاتحاد)

ذكرت بعض وسائل الإعلام أمس، عن وجود اتفاق كويتي سعودي يتعلق بنقل خليجي 23 من الدوحة إلى الكويت على خلفية قرار الفيفا بإلغاء تجميد الكرة الكويتية، وأشارت قناة العربية الإخبارية على موقعها الرسمي أمس إن هناك تنسيقا كويتيا سعوديا من أجل تنظيم البطولة. فيما علمت «الاتحاد» أن اجتماع رؤساء اتحادات غرب آسيا الذي عقد أمس بالأردن شهد نقاشا جانبيا حول تلك الأنباء ولكن لم يرتق الأمر نحو قرار رسمي بعد سواء من الجانب الكويتي أو باقي الاتحادات الخليجية حول البطولة.

يذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين تمسكوا بعدم المشاركة في خليجي 23، وأعلنت باقي المنتخبات الخليجية إقامة البطولة أواخر ديسمبر الجاري في الدوحة دون مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين.