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المالي يخطف النجومية للمرة الثالثة على التوالي

«البرتقالي» يتجاوز «الإعصار» بـ«توقيت مايجا» !
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تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017

مراد المصري، عماد النمر (عجمان)

عاد المالي مايجا للتألق في الدقائق الأخيرة، في توقيت بات خاصاً به في المباريات الأخيرة، حينما انتزع هدف الفوز لفريقه عجمان أمام حتا في الدقيقة 83، في انتصار ثمين نقل «البرتقالي» إلى منطقة الأمان على سلم الترتيب في دوري الخليج العربي.

ونجح مايجا بتسجيل هدف التعادل في مرمى الوصل في الجولة التاسعة في الدقيقة 85، كما سجل هدف التعادل في مرمى الوحدة في الجولة العاشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (91)، ليعود للمرة الثالثة ويسجل هدف الفوز هذه المرة في شباك حتا في الجولة 11، وذلك في التوقيت الذي بات مميزاً له.

وجاء الفوز لصالح «البرتقالي» في أول مواجهة بين الفريقين في منافسات المحترفين، بعدما كانت جميع مبارياتهما الماضية في مسابقة دوري الدرجة الأولى أو بطولات الكؤوس، علماً أن عجمان حافظ على نظافة شباكه في 180 دقيقة متواصلة أمام حتا هذا الموسم، بعدما انتهت المواجهة بينهما في كأس الخليج العربي الشهر الماضي بالتعادل السلبي.

وتميز الشوط الأول بالتحفظ المبالغ فيه من الفريقين، حيث كان الحذر عنوانهما، رغبة منهما بالخروج بنتيجة إيجابية دون اندفاع مع أفضلية نسبية لعجمان الذي سيطر على الكرة بنسبة 57٪، فيما كان مجموع التسديدات الكلية 6 فقط طوال 45 دقيقة، بواقع تسديدتين بين الخشبات الثلاث لعجمان، وأربع تسديدات لحتا واحدة منها بين الخشبات الثلاث والبقية ذهبت أدراج الرياح.

ولعبت قراءة المصري أيمن الرمادي للمباراة في الشوط الثاني إلى منح فريقه الأفضلية، حيث قام بتغيير بطريقة اللعب حيث جاءت تعليماته لكونيه بالتقدم لتشكيل مثلث هجومي رفقة إديلسون ومايجا، فيما حول محمد هلال إلى الجهة اليمنى عوضا عن وجوده بالجهة اليسرى، وهو ما جعل «البركان» أكثر سرعة وخطورة على مرمى منافسه «الإعصار»، فيما كانت الخيارات محدودة أمام السوري نزار محروس مدرب حتا نظرا لغياب لاعبيه الأجنبيين الروماني أدريان روبوتان والسوري عمرو الميداني، والمهاجم عيسى عبيد صاحب الخبرة في هذه المواقف، بما جعله يواصل اللعب بأسلوب «الكاتيناتشو»، وترك مهمة الهجوم للثنائي البرازيلي جابريل وروزا. ... المزيد
     
 

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