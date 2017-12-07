مراد المصري، عماد النمر (عجمان)

عاد المالي مايجا للتألق في الدقائق الأخيرة، في توقيت بات خاصاً به في المباريات الأخيرة، حينما انتزع هدف الفوز لفريقه عجمان أمام حتا في الدقيقة 83، في انتصار ثمين نقل «البرتقالي» إلى منطقة الأمان على سلم الترتيب في دوري الخليج العربي.

ونجح مايجا بتسجيل هدف التعادل في مرمى الوصل في الجولة التاسعة في الدقيقة 85، كما سجل هدف التعادل في مرمى الوحدة في الجولة العاشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (91)، ليعود للمرة الثالثة ويسجل هدف الفوز هذه المرة في شباك حتا في الجولة 11، وذلك في التوقيت الذي بات مميزاً له.

وجاء الفوز لصالح «البرتقالي» في أول مواجهة بين الفريقين في منافسات المحترفين، بعدما كانت جميع مبارياتهما الماضية في مسابقة دوري الدرجة الأولى أو بطولات الكؤوس، علماً أن عجمان حافظ على نظافة شباكه في 180 دقيقة متواصلة أمام حتا هذا الموسم، بعدما انتهت المواجهة بينهما في كأس الخليج العربي الشهر الماضي بالتعادل السلبي.

وتميز الشوط الأول بالتحفظ المبالغ فيه من الفريقين، حيث كان الحذر عنوانهما، رغبة منهما بالخروج بنتيجة إيجابية دون اندفاع مع أفضلية نسبية لعجمان الذي سيطر على الكرة بنسبة 57٪، فيما كان مجموع التسديدات الكلية 6 فقط طوال 45 دقيقة، بواقع تسديدتين بين الخشبات الثلاث لعجمان، وأربع تسديدات لحتا واحدة منها بين الخشبات الثلاث والبقية ذهبت أدراج الرياح.