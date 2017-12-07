مراد المصري، عماد النمر (عجمان)
عاد المالي مايجا للتألق في الدقائق الأخيرة، في توقيت بات خاصاً به في المباريات الأخيرة، حينما انتزع هدف الفوز لفريقه عجمان أمام حتا في الدقيقة 83، في انتصار ثمين نقل «البرتقالي» إلى منطقة الأمان على سلم الترتيب في دوري الخليج العربي.
ونجح مايجا بتسجيل هدف التعادل في مرمى الوصل في الجولة التاسعة في الدقيقة 85، كما سجل هدف التعادل في مرمى الوحدة في الجولة العاشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (91)، ليعود للمرة الثالثة ويسجل هدف الفوز هذه المرة في شباك حتا في الجولة 11، وذلك في التوقيت الذي بات مميزاً له.
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وتميز الشوط الأول بالتحفظ المبالغ فيه من الفريقين، حيث كان الحذر عنوانهما، رغبة منهما بالخروج بنتيجة إيجابية دون اندفاع مع أفضلية نسبية لعجمان الذي سيطر على الكرة بنسبة 57٪، فيما كان مجموع التسديدات الكلية 6 فقط طوال 45 دقيقة، بواقع تسديدتين بين الخشبات الثلاث لعجمان، وأربع تسديدات لحتا واحدة منها بين الخشبات الثلاث والبقية ذهبت أدراج الرياح.
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