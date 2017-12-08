بيتزا نابولي على قائمة التراث العالمي

نابولي (أ ف ب)

احتفلت نابولي صباح أمس بإدراج البيتزا على قائمة التراث غير المادي للبشرية بتوزيع قطع من هذا الطبق المحلي الشهير على المارة.

وكان الاحتفال بدأ مساء الأربعاء الماضي أمام مطعم «سوربيلو» للبيتزا، وقال صانع البيتزا إنزو كوتشا وسط تصفيق الجموع «بعد انتظار دام 250 عاماً أدرجت البيتزا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. برافو نابولي!».

ولم تثبط هزيمة نابولي في دوري أبطال أوروبا من حماسة محبي البيتزا، فقد طارت عجينة البيتزا في الجو احتفالاً بهذا الطبق الذي يخبز في أفران تعمل بالحطب وتقذف عجينته في الهواء بطريقة بهلوانية لكي تتنفس. وظهرت أشكال البيتزا الفعلية الأولى مع وصول الطماطم من القارة الأميركية ودخولها المطبخ المحلي. وأضاف المؤرخ قائلاً: «في نهاية القرن الثامن عشر رأت أول مطاعم البيتزا النور».. لكن هذا الطبق الناجح محلياً احتاج إلى قرن إضافي ليصدر خارج خليج نابولي.. فملكة إيطاليا مارغريتا التي كانت تزور المدينة مع زوجها الملك أمبرتو الأول في العام 1889 طلبت أن تتذوق البيتزا لتكسب ود سكان نابولي.وتفيد الرواية أنها أعجبت كثيراً بالبيتزا التي أعدها لها الطاهي رافايليه إسبوزيتو وضمنها الطماطم وجبن الموتزاريلا والحبق أي ألوان إيطاليا الفتية.