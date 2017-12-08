تجارب نسائية رائدة في النهضة الثقافية

فاطمة عطفة (أبوظبي)
أكدت المرأة الإماراتية حضورها اللافت بالفكر والثقافة ومختلف ميادين العلم والعمل، ليس في الساحة العربية فقط، وإنما على المستوى العالمي، وتميز هذا الحضور في مؤتمرات وندوات متعددة، ويوم أمس الأول عقدت في جامعة السربون جلسة حوارية بعنوان: «مسيرة المرأة الإماراتية: حوار بين الأجيال» شاركت فيها كل من د. فاطمة الصايغ، د. تالة الرمحي، د. نورة المبارك، بحضور مجموعة من أساتذة الجامعة وطلبة الدراسات العليا.
في مستهل الجلسة تحدثت د. الصايغ، مستعرضة لمحات من حياتها العلمية وتجربتها الأكاديمية الرائدة في وقت مبكر، وذلك في إطار المشهد العام لمسيرة الإمارات التعليمية والثقافية، قائلة: لقد شغلت المرأة الإماراتية مكانة مرموقة في جميع المجالات، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للوالد المؤسس المرحوم الشيخ زايد ورؤيته المستقبلية لأهمية التعليم في المجتمع، رجالاً ونساء وكباراً وصغاراً، حيث عمل على افتتاح المدارس وتشجيع العائلات على إرسال أولادهم، وهذا ما جعل المرأة الإماراتية تصل إلى ما وصلت إليه. وبدورها تحدثت د. تالة الرمحي مديرة استراتيجية الألعاب العالمية للأولمبيات الخاصة، وهي منتدبة من ديوان ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقدمة لمحة من مسيرتها التعليمية داخل الدولة واستكمالها في الخارج إلى أن وصلت لما هي عليه اليوم، مشيرة إلى أن الإماراتيات درسن في أحسن المدارس الموجودة بالدولة ومنهن من ذهبن إلى الخارج لاستكمال دراستهن. والمرأة الإماراتية لم تقف عند حدود التعلم والتعليم، بل هي في بحث دائم عن الأفضل. وأشارت الرمحي في حديثها إلى النهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات، ومنها افتتاح «اللوفر أبوظبي» والمتاحف الأخرى التي سوف تفتتح قريباً، مشيرة إلى التجربة العالمية المهمة التي تعمل فيها، للتحضير لاحتفالات الأولمبيات 2019 في أبوظبي قائلة: «المتاحف سوف تغير مفاهيم الناس في عدة أشياء، مما يظهر انفتاحاً على الحضارات، كذلك استضافتنا للأولمبيات ومشاركة «أصحاب الهمم» فيها».
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