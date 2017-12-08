«سالفاتور موندي» في اللوفر أبوظبي

أبوظبي (أ ف ب)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عبر خدمة «تويتر» أن لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافينتشي بيعت في تشرين الثاني (نوفمبر) بسعر قياسي قدره 450,3 مليون دولار، ستعرض في المتحف الذي افتتح قبل فترة قصيرة.

وفي تغريدة، هنأت دار «كريستيز» المتحف الإماراتي. وكانت الدار نظمت المزاد في نيويورك الذي بيعت خلاله لوحة «سالفاتور موندي» (مخلص العالم)، مسجلة السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم الذي كان عائداً للوحة «نساء الجزائر» لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في عام 2015).

وسرت تكهنات كثيرة منذ ذلك الحين، حول هوية مشتري اللوحة التي طرحها للبيع الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف، بعدما اشتراها بسعر 127,3 مليون دولار عام 2013.

ولم يحدد متحف اللوفر أبوظبي في تغريدته بأي صفة ستعلق اللوحة على جدرانه. ورفضت دار «كريستيز» كذلك التعليق على هوية الشاري.

وكانت «سالفاتور موندي» اللوحة الوحيدة المعروفة لليوناردو دافينتشي التي يملكها فرد إذ إن كل اللوحات الأخرى ملك لمتاحف.