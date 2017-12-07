الهولندية فان دام على خط المنافسة في «جولف دبي كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

دخلت الهولندية آني فان دام بقوة على خط المنافسة في ثاني أيام بطولة «دبي ليدز كلاسيك» للجولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية لجولف السيدات، التي ستتواصل حتى يوم غد، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة أفضل لاعبات العالم اللواتي يتنافسن للظفر بجوائز مالية تبلغ 500 ألف دولار أميركي تحصل البطلة منها على 75 ألف دولار.

وحققت الهولندية آني فان دام أفضل نتائج الجولة الثانية حينما سجلت 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، لتستفيد من تسجيلها 3 ضربات تحت المعدل في الجولة الأولى، وترفع رصيدها إلى 10 ضربات تحت المعدل، لتزاحم التايلاندية سوباماس سانجشان التي تصدرت الترتيب في اليوم الأول بمجموع 5 ضربات تحت المعدل، وأنهت الجولة الثانية في وقت متأخر.

ونجحت الإنجليزية جورجيا هول إحدى المرشحات للفوز باللقب في وضع اسم بلادها في قائمة السجل الذهبي، وفرضت نفسها في قائمة الترتيب بعدما سجلت في الجولة الثانية 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، ومع تحقيقها ضربتين تحت المعدل في الجولة الأولى، ليصبح رصيدها الكلي 7 ضربات تحت المعدل.

من جانبها، اكتفت الإنجليزية شارلي هول، المصنفة الأولى في بريطانيا، بتحقيق ضربتين تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعها الكلي 4 ضربات تحت المعدل.