20 ميدالية حصاد «أصحاب الهمم» في البرتغال

دبي (الاتحاد)

عادت أمس بعثة أصحاب الهمم من البرتغال بعد المشاركة الناجحة التي خاضها فرسان الإرادة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر، والتي أقيمت بمدينة فيلاريال البرتغالية، وحصل خلالها لاعبو أندية أصحاب الهمم على 20 ميدالية، منها 9 ذهبيات و5 فضيات 6 برونزيات، وحظي اللاعبون باستقبال حافل بمطار دبي الدولي، وزينت أعناقهم بالورود، تقديراً للإنجاز المشرف.

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام لاتحاد رياضة أصحاب الهمم، بالإنجاز وتمثيل الإمارات المشرف، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

من جهته، قال أحمد سالم المظلوم، عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثل الإمارات في البطولة: «إن الإنجاز المشرف سيمثل دافعاً مهماً للاعبين واللاعبات في البطولات العالمية المقبلة، خاصة أن مرحلة النتائج الجيدة تعني الكثير من الإيجابيات للاعبين الذين يتطلعون إلى تحقيق الأفضل والحفاظ على الألقاب».

وأشار إلى أن اللاعبين واللاعبات كانوا بمستوى التطلعات، وقدموا التضحيات العظيمة للوطن في هذا المحفل العالمي الكبير والمهم، وتابع: «الإنجاز يضاعف من مسؤولية الجميع لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم بالدولة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام».

من جهته، أشاد عبد الرزاق أحمد بني رشيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد بالإنجاز، مبيناً أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث وضع اللاعبون اسم الدولة نصب أعينهم ليحققوا ما سعوا إليه.

وقال: «الإنجاز الذي تحقق يمثل شحنة معنوية كبيرة للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصاً أن منتخبنا يملك مقومات تكرار الوصول إلى منصات التتويج».