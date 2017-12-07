13 شوطاً في دوري قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)
تنطلق عصر اليوم بمركز الإمارات للفروسية في منتجع باب الشمس بدبي، فعاليات منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لقفز الحواجز في نسخته السابعة برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية، وتجرى على مدى يومين، وتختتم غداً.
تقام اليوم منافسات ثلاثة أشواط تبدأ بالمفتوح بمواصفات المرحلتين لمشاركة من الفئتين، الوسطى والكبرى على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 130 و135 سم، وهو الشوط الرئيس لفرسان الفئتين ويتبعه شوط من الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 120 سم، ثم شوط من جولة واحدة أيضا للفرسان من فئة (الجونيورز) وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات.
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يمثل اتحاد الفروسية خلال المنافسات محمد إبراهيم الناخي، ويترأس لجنة التحكيم يوسف المحمودي بمعاونة أربعة محكمين.