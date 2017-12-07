13 شوطاً في دوري قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

تنطلق عصر اليوم بمركز الإمارات للفروسية في منتجع باب الشمس بدبي، فعاليات منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لقفز الحواجز في نسخته السابعة برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية، وتجرى على مدى يومين، وتختتم غداً.

تقام اليوم منافسات ثلاثة أشواط تبدأ بالمفتوح بمواصفات المرحلتين لمشاركة من الفئتين، الوسطى والكبرى على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 130 و135 سم، وهو الشوط الرئيس لفرسان الفئتين ويتبعه شوط من الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 120 سم، ثم شوط من جولة واحدة أيضا للفرسان من فئة (الجونيورز) وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات.

منافسات الغد تقام بالميدان الرئيس على فترتين، الأولى تبدأ في الثامنة صباحا ويقام خلالها شوطان للفرسان من فئة المبتدئين على حواجز 85 و100 سم، وللفرسان الأطفال على حواجز (100 و110) سم، ولذات الفئات تقام 3 أشواط على الميدان الثاني وتنطلق في الثانية والنصف بعد الظهر، وفي نفس التوقيت، تنطلق على الميدان الرئيس بقية الأشواط الخمسة، وتتنوع مواصفاتها بين المرحلتين الخاصة والمرحلة الواحدة مع جولة تمايز حسب فئات المشاركين فيها والمصنفة لدى اتحاد الفروسية (جونيورز، صغرى، وسطى وفئة كبرى) ويصمم مسار كل شوط فنياً حسب ما يتناسب ومستوى كل فئة، ويتراوح ارتفاعها بين 125 سم للفئة الصغرى، وصولاً إلى ارتفاع 140 سم للفئة الكبرى.

يمثل اتحاد الفروسية خلال المنافسات محمد إبراهيم الناخي، ويترأس لجنة التحكيم يوسف المحمودي بمعاونة أربعة محكمين.