«فاير آب» يتحدى «ميدان دي بون» في الشوط الرئيس

محمد حسن (العين)

يستضيف مضمار العين في الخامسة مساء اليوم، فعاليات سباقه الثاني لهذا الموسم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويتنافس في الحفل 87 خيلاً وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 525 ألف درهم.

ويقام الشوط الأول على لقب الجولة الثانية لكأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتشارك فيه 15 خيلاً أبرزها سناد، وشامخ الظفرة، وأريب.

ويعتبر الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، الرئيس في الحفل، وتتنافس فيه 6 خيول فقط، ويتوقع أن تتجدد المنافسة مرة أخرى بين الجواد «آر بي فاير آب» (العلوي/‏ كوسجريف) و«ميدان دي بون» (ليمارتنيل/‏ أوشيه).

وكان «فاير آب» قد حسم الصراع في السباق الأول لمضمار العين قبل نحو أسبوعين، كما يدفع العلوي وليمارتنيل بورقة أخرى لكليهما في هذا السباق، ويسرج هلال العلوي «آر بي بيرنينج ريسك» بقيادة كونور بيسلي، فيما يقدم ليمارتنيل «إفراج» بقيادة جيسوس روزاليس.