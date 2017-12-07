ليفربول وإشبيلية وشاختار وبورتو تكمل عقد «الكبار» في «الأبطال»

ليفربول (أ ف ب)

أكملت أندية ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وشاختار الأوكراني وبورتو البرتغالي عقد الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحجز بطاقاتها في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وضمن ليفربول تأهله بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 7-صفر، منهياً الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة، ورافقه إشبيلية الإسباني بتعادله مع مضيفه ماريبو السلوفيني 1-1، فيما تأهل شاختار بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة السادسة 2-1، وبورتو البرتغالي بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي 5-2.

وانضمت الأندية الأربعة إلى تشيلسي الإنجليزي ومواطنيه مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، وبرشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي وباريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي ومواطنه روما وبازل السويسري.

وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 11 ديسمبر.