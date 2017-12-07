دوري «الأولى» يعود بـ 3 لقاءات تدشن «الخامسة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعود عجلة دوري الدرجة الأولى للدوران من جديد، بعد فترة توقف لمدة أسبوعين بعد نهاية الجولة الرابعة، حيث يقام اليوم 3 لقاءات في اليوم الأول من الجولة الخامسة للبطولة، في اللقاء الأول يحل دبا الحصن ضيفاً على الذيد في ملعب الذيد عند الرابعة و40 دقيقة مساء، أما اللقاء الثاني فيشهد مواجهة بين خورفكان ومسافي في التوقيت نفسه، وعلى ملعب العربي بأم القيوين يحل بني ياس ضيفاً على العربي.

وتستكمل لقاءات الجولة غداً بثلاثة لقاءات، أهمها لقاء قمة الجولة الخامسة بين الفجيرة واتحاد كلباء، وفي اللقاء الثاني سيلعب الحمرية مع العروبة، وفي الثالث يستضيف مصفوت رأس الخيمة في ختام الجولة.

ويشهد ملعب العربي في أم القيوين واحدة من المباريات الصعبة لصاحب الأرض أمام «السماوي» صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف أمام الفجيرة واتحاد كلباء، ويحمل اللقاء تطلعات كبيرة للاعبي «السماوي» في انتزاع الفوز من العربي والقفز لصدارة الدوري بصورة «مؤقتة» عبر الوصول للنقطة 11 بانتظار لقاء القمة بين الفجيرة وكلباء مساء الغد.

وفي الوقت نفسه، فإن العربي يطمح إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز الأول في المسابقة على حساب بني ياس المنافس على الصدارة والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين، ويأمل أن يبتسم له ملعبه أخيراً ويحقق العلامة الكاملة.