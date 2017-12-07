الظفرة والعين «هاجس السباعية والمتناقضات»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

ظروف متناقضة، ستجمع الظفرة وضيفه العين مساء اليوم في آخر ظهور لهما بالمرحلة الأولى لدوري الخليج العربي، صاحب الأرض يتطلع إلى تخطي التقلبات الحادة التي شهدها مشواره في البطولة ومضت به إلى احتلال المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب، أما «الزعيم» فيتطلع إلى بلوغ النقطة 25، والتشبث بصدارة الترتيب.

هذا باختصار ما تحفل به هذه المواجهة من أهمية، فعند تناول هذه الظروف «المتناقضة» لابد من الإشارة إلى أن تاريخ مواجهات الفريقين يميل وبشكل حاد لمصلحة العين، الذي كانت آخر خسارة له أمام الظفرة قبل أربعة مواسم بالجولة الثالثة من موسم 2013-2014 وبنتيجة 3-4 في مباراة ماراثونية ليعقبها فوزه في 5 مواجهات وتعادلهما في 7 مقابل انتصارين للظفرة كان الأول في الجولة 17 لموسم 2009-2010 وبنتيجة 2-1.

ولا يمكن الحديث عن مباراة اليوم دون التطرق إلى الخسارة القاسية التي تلقاها الظفرة أمام العين مؤخراً وبالتحديد في الجولة الثالثة لبطولة كأس الخليج العربي بنتيجة 1-7 إذ ستلقي هذه النتيجة المباراة بظلالها على أجواء المواجهة، رغم أن ظروف التنافس في كلتا المسابقتين عادة ما تكون مغايرة إلا أن السباعية العيناوية تحمل مؤشرات بأن الظفرة سيكون على موعد مع اختبار صعب للغاية، وهذا ما أكد عليه مديره الفني قويض، عندما أشار صراحة إلى قوة «الزعيم»، والتي تتجسد في قوة دكة بدلائه التي من شأنها زيادة فرصه في المنافسة على لقب الدوري على حد وصفه.

أخيراً، تعتبر مواجهة اليوم الثانية التي تجمع المديرين الفنيين محمد قويض وزوران ماميتش بدوري الخليج العربي، بعد مواجهتهما في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الموسم الماضي التي حسمها «الزعيم» لمصلحته بنتيجة 5-2.