الوصل وشباب الأهلي دبي «الحوار الأول بين الفاسكو والمهندس»

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار خلال مواجهة قمة ختام الجولة الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي، والتي تجمع الوصل المتصدر بضيفه شباب الأهلي دبي على ستاد الوصل في زعبيل، على «الحوار التكتيكي الأول» الذي يجمع الأرجنتيني رودولفو مدرب «الإمبراطور» المتصدر، والمدرب الوطني مهدي علي، مدرب شباب الأهلي دبي في مهمته الأولى مع فريقه السابق بعد نحو 6 سنوات على تجاربه الناجحة مع المنتخبات الوطنية.

وستكون مهمة الأرجنتيني «الفاسكو» الساعي لنيل لقب «بطل الشتاء»، وكسر حاجز نتائج التعادل للفريق في مباراتيه الماضيتين أمام عجمان وحتا 2-2 على التوالي، صعبة، نظراً لإمكانات المنافس، والذي نجح بدوره في فرض التعادل الإيجابي أمام الوصل في المواجهة الأولى، التي جمعت الفريقين خلال الموسم الحالي بنتيجة 2-2 في منافسة كأس الخليج العربي على ذات الملعب الذي يحتضن مباراة اليوم.

بدوره، يطمح «المهندس» مهدي علي إلى كسر حاجز «التعادلات القياسي» لشباب الأهلي في الجولات الست الماضية للدوري، والبحث عن الانتصار الرابع في سجل الفريق، والأول منذ آخر فوز على الإمارات 4-0 منتصف أكتوبر الماضي ضمن الجولة الرابعة.

وتشهد مباراة قمة الليلة، مواجهة خاصة تجمع المتنافسين على صدارة لقب دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي، حيث يبرز في صفوف «الإمبراطور» لاعب البرازيلي فابيو ليما المنتشي بتجديد تعاقده مع الوصل حتى نهاية موسم 2021- 2022، ومتصدر سباق الهدافين برصيد 11 هدفاً، أمام ملاحقه السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي برصيد 9 أهداف.