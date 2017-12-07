أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تنطلق اليوم في مقر نادي شباب الأهلي- دبي النسخة الخامسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو وتستمر حتى الغد، وينظمها اتحاد اللعبة ضمن موسم 2017-2018. وخصصت هذه البطولة للاعبين ما فوق الـ16 عاماً، من فئات الناشئين والمحترفين ولجميع ألوان الأحزمة، وخصص اليوم الأول من البطولة لمنافسات فئة «من دون بدلة»، بينما تقام في اليوم الثاني منافسات فئة «البدلة».

وأشار اتحاد اللعبة إلى أهمية استضافة دبي لهذه البطولة التي تعتبر جزءاً من أجندة دبي الرياضية، كذلك تمثل محطة ثابتة على أجندة الاتحاد السنوية، وتعتبر البطولة محطة أساسية في سلسة البطولات الدولية للمحترفين التي يخوضها اللاعبون لجمع النقاط للدخول في نظام التصنيف المحلي المعتمد من قبل الاتحاد.

وتُنقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية، الشريك الإعلامي الرسمي للبطولة، كما تحظى البطولة برعاية كل من شركة مبادلة للاستثمار وهي الشريك الرسمي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، والاتحاد للطيران وهي الناقل الرسمي، ولاند روفر وبريميير موتورز وهما شريك السيارات الحصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي الشريك الماسي، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، وبالمز الرياضية وآفاق الإسلامية للتمويل وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة لوزان للأزياء وهم الشركاء الذهبيون، ومجموعة الخاجة ومجموعة الصقر والسيف الماسي وهم الشركاء الفضيون، ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس أبوظبي الرياضي وهم الشركاء الداعمون.