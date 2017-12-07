أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تنطلق اليوم في مقر نادي شباب الأهلي- دبي النسخة الخامسة لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو وتستمر حتى الغد، وينظمها اتحاد اللعبة ضمن موسم 2017-2018. وخصصت هذه البطولة للاعبين ما فوق الـ16 عاماً، من فئات الناشئين والمحترفين ولجميع ألوان الأحزمة، وخصص اليوم الأول من البطولة لمنافسات فئة «من دون بدلة»، بينما تقام في اليوم الثاني منافسات فئة «البدلة».
وأشار اتحاد اللعبة إلى أهمية استضافة دبي لهذه البطولة التي تعتبر جزءاً من أجندة دبي الرياضية، كذلك تمثل محطة ثابتة على أجندة الاتحاد السنوية، وتعتبر البطولة محطة أساسية في سلسة البطولات الدولية للمحترفين التي يخوضها اللاعبون لجمع النقاط للدخول في نظام التصنيف المحلي المعتمد من قبل الاتحاد.
|
|